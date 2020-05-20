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Пресс-конференция Зеленского: все подробности, фото и видео
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, приуроченную к годовщине его инаугурации.
Встреча с журналистами состоится в парке у Мариинского дворца. Количество журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию, будет ограничено. ОП отказал в участии многим известным украинским журналистам, при этом аккредитовал представителей сайта «Шарий». Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что для президента якобы не готовили «теплых ванн».
«ФАКТЫ» будут вести онлайн-трансляцию мероприятия.
Пресс-конференция запланирована на 10:30. Окошко с видео появится незадолго до начала пресс-конференции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущее общение Зеленского с журналистами состоялось в октябре 2019 года. Тогда пресс-марафон длился 14 часов, во время которому 300 представителей массмедиа задали более 500 вопросов.142
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