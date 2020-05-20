Происшествия

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

Под Никополем (Днепропетровская область) рухнул автомобильный мост. Ранее в Харькове упала часть автомобильного моста.

Как передает NikopolNews, обрушился так называемый Алексеевский мост, который давно находился в плохом состоянии. Обвал произошел в тот момент, когда по мосту проезжала фура. Информации о пострадавших пока что нет.

Фото в социальные сети выложили на страничке «Покров Нове місто».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», путепровод над железнодорожными путями в Харькова рухнул после того, как на него заехала перегруженная фура.

865

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter