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Происшествия

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

11:22 20 мая 2020
Под Никополем упал мост
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Под Никополем (Днепропетровская область) рухнул автомобильный мост. Ранее в Харькове упала часть автомобильного моста.

Как передает NikopolNews, обрушился так называемый Алексеевский мост, который давно находился в плохом состоянии. Обвал произошел в тот момент, когда по мосту проезжала фура. Информации о пострадавших пока что нет.

Фото в социальные сети выложили на страничке «Покров Нове місто».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», путепровод над железнодорожными путями в Харькова рухнул после того, как на него заехала перегруженная фура.

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