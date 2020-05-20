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В Кривом Роге парень выпал из окна на 9-м этаже и чудом выжил (фото)
Во вторник, 19 мая, в Кривом Роге с девятого этажа выпал парень, который чудом остался живым. Ранее во Львове из окна на 14 этаже выпала женщина.
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Фото с сайта https://one.kr.ua.191
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