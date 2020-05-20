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Происшествия

В Кривом Роге парень выпал из окна на 9-м этаже и чудом выжил (фото)

11:34 20 мая 2020
Скорая помощь
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 19 мая, в Кривом Роге с девятого этажа выпал парень, который чудом остался живым. Ранее во Львове из окна на 14 этаже выпала женщина.

Как сообщает «Первый криворожский», ЧП случилось утром в микрорайоне Горняцкий. После падения молодой человек оставался в создании.

Медики, прибывшие по вызову, диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Молодого человека увезли в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в течение короткого промежутка времени погибли два пенсионера, выпавшие из окон многоэтажных домов.

Фото с сайта https://one.kr.ua.

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