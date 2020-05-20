Украина

Мы отвечаем боевикам: президент рассказал, почему тактика "просто прекратить стрелять" не остановила войну

Президент Владимир Зеленский назвал сложным процесс урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, подчеркнув, что никогда не призывал армию прекратить стрелять. Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая.

«Но первыми стрелять мы не будем», — подчеркнул глава государства.

Тактику прекращения огня он назвал правильной, но отметил, что ей должны следовать и боевики, которые «по разным причинам» не могут или не хотят это делать.

Он отметил, что в настоящее время на временно оккупированной территории наблюдается гуманитарная катастрофа в связи с пандемией коронавируса, при этом оккупационные «администрации» отказываются от гуманитарной помощи, которую предлагает им Украина.

«Единственное, о чем я смог договориться, — что они (боевики. Ред.) примут помощь от Красного Креста», — сказал президент, отметив, что боевики не пропускают к себе даже экспертов СММ ОБСЕ.

Все подробности пресс-конференции смотрите на сайте «ФАКТОВ».

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