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Украина

Зеленский назвал причину для возможного роспуска Верховной Рады

11:48 20 мая 2020
Пресс-конференция Зеленского
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать парламент.

«Пока партия „Слуга народа“ будет голосовать за нужные законопроекты — я буду поддерживать партию. Недавно вот банковский (так называемый „антиколомойский“. — Ред.) закон проголосовали. Если вдруг они будут лоббировать чьи-то коммерческие интересы — буду распускать Верховную Раду», — сказал глава государства на пресс-конференции 20 мая.

Относительно выборов мэра Киева президент ответил, что поддержит кандидата от «Слуги народа».

Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».

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