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Зеленский назвал причину для возможного роспуска Верховной Рады
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать парламент.
«Пока партия „Слуга народа“ будет голосовать за нужные законопроекты — я буду поддерживать партию. Недавно вот банковский (так называемый „антиколомойский“. — Ред.) закон проголосовали. Если вдруг они будут лоббировать чьи-то коммерческие интересы — буду распускать Верховную Раду», — сказал глава государства на пресс-конференции 20 мая.
Относительно выборов мэра Киева президент ответил, что поддержит кандидата от «Слуги народа».
Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».141
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...