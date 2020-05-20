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Украина

Он мощный министр: Зеленский рассказал, почему оставил Авакова в Кабмине

11:58 20 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал главу МВД Арсена Авакова «мощным министром».

Отметив, что Аваков не является его кумом или близким товарищем, Зеленский добавил, что у главы МВД есть друзья, с которыми он «точно не дружит».

«Мощный ли он министр? Да. Есть ли у нас сложная ситуация? Да. Его сегодняшняя ответственность — дело Шеремета. Он начал это дело и должен довести его до конца», — заявил Зеленский.

По его словам, вину задержанных по этому делу должен доказать суд. А если нет, то ответственность должны нести те, кто обвинил невиновных.

Все новости по пресс-конференции президента Украины 20 мая 2020 года читайте на сайте «ФАКТОВ».

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