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Одной каденции не хватит: Зеленский сделал резонансное заявление
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для реализации всего обещанного.
Отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о том, хватит ли ему одного срока для реализации всех предвыборных обещаний, Зеленский ответил: «Ответить искренне? Нет, не хватит».
Отвечая на прямой вопрос о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, президент ответил: «Я подумаю».
Также глава государства отверг мнение о том, что центральная власть воюет с местными властями за влияние, о чем ранее заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
«Мы все один большой Минздрав», — подчеркнул Зеленский, напомнив также о претензиях к властям Харькова, настаивавшим на открытии метрополитена в разгар пандемии.
По словам президента, в текущей ситуации каждый представитель власти — в центре и на местах — должен делать все от него зависящее в рамках собственных конституционных прав и обязанностей.
Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».
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