Одной каденции не хватит: Зеленский сделал резонансное заявление

Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для реализации всего обещанного.

Отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о том, хватит ли ему одного срока для реализации всех предвыборных обещаний, Зеленский ответил: «Ответить искренне? Нет, не хватит».

Отвечая на прямой вопрос о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, президент ответил: «Я подумаю».

Также глава государства отверг мнение о том, что центральная власть воюет с местными властями за влияние, о чем ранее заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

«Мы все один большой Минздрав», — подчеркнул Зеленский, напомнив также о претензиях к властям Харькова, настаивавшим на открытии метрополитена в разгар пандемии.

По словам президента, в текущей ситуации каждый представитель власти — в центре и на местах — должен делать все от него зависящее в рамках собственных конституционных прав и обязанностей.

Все подробности пресс-конференции читайте в «ФАКТАХ».



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