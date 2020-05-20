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Украина

Зеленский заявил, что платить за коммуналку украинцы стали меньше

12:39 20 мая 2020
Пресс-конференция Зеленского
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги в стране уменьшились.

«О тарифах. Глубину айсберга мы с вами знаем по-разному. Есть факты. Если вы сегодня берете платежку, то она в целом уменьшилась. Это — 100-процентный факт», — заявил Зеленский.

В то же время президент признал, что конец эпохи бедности в Украине стопроцентно не наступил.

Больше новостей с пресс-конференции Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

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