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Украина

Зеленский о российских войсках на Донбассе: "Мы точно знаем, кто там есть"

12:53 20 мая 2020
Пресс-конференция Зеленского
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о воюющих на Донбассе российских военнослужащих, заявил, что в боевых действиях принимают участие «разные люди».

«Они там есть. Там есть россияне, там есть украинцы, получившие российские паспорта и теперь они граждане России. Вы знаете, там была паспортизация и я уже не знаю, кто они, эти люди с двумя паспортами. Но если люди взяли второй паспорт из-за сложных условий, то Бог с ними… Но боевики, которые оформили паспорта и которые в нас стреляют, они кто? Они уже граждане России. Они там разные. Вы же видели доказательства причастности? Российская десантура… Мы это знаем. И не нужно это повторять каждый раз. Нет никакой зрады президента Украины», — заявил Зеленский.

Он, правда, не ответил на вопрос, кто именно отдает им приказ стрелять.

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