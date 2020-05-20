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Зеленский о российских войсках на Донбассе: "Мы точно знаем, кто там есть"
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о воюющих на Донбассе российских военнослужащих, заявил, что в боевых действиях принимают участие «разные люди».
«Они там есть. Там есть россияне, там есть украинцы, получившие российские паспорта и теперь они граждане России. Вы знаете, там была паспортизация и я уже не знаю, кто они, эти люди с двумя паспортами. Но если люди взяли второй паспорт из-за сложных условий, то Бог с ними… Но боевики, которые оформили паспорта и которые в нас стреляют, они кто? Они уже граждане России. Они там разные. Вы же видели доказательства причастности? Российская десантура… Мы это знаем. И не нужно это повторять каждый раз. Нет никакой зрады президента Украины», — заявил Зеленский.
Он, правда, не ответил на вопрос, кто именно отдает им приказ стрелять.
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