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Шоу-бизнес

Тина Кароль впечатлила эффектным декольте (фото)

13:06 20 мая 2020
Тина Кароль
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, заинтриговавшая заявлением о сюрпризе, впечатлила поклонников эффектным декольте. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фото, на которых позирует в постели в белом пиджаке на голое тело, обнажив грудь.

Эффектные снимки Тина оставила без подписи, оставив место для фантазии подписчиков. Они буквально взорвались комментариями, оставляя комплименты.

«Горячо», «Волшебная», «Потрясающая женщина», «Какая красивая, просто неземная», «Горячая», «Невероятная», «Уфф, горячо», «Шикарная», — пишут под фото.

Ранее пикантными фото в постели порадовала поклонников Настя Каменских.

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