Украина

Все пленарные заседания Рады до конца недели отменили: что произошло

После того, как стало известно о COVID-19 у члена «Батьківщини», а вся фракция ушла на карантин, было принято решение отменить пленарные заседания 21 и 22 мая.

Согласно решению Рады, в четверг и в пятницу народные депутаты Украины будут работать в комитетах и комиссиях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент отклонил проект закона, которым бы разрешалось женщинам, достигших 55-летнего возраста, уходить на пенсию при условии 30-летнего стажа и увольнения с работы.

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