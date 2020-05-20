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Украина

У соратника Тимошенко обнаружили коронавирус: вся фракция ушла на самоизоляцию

10:42 20 мая 2020
Лидер фракции Юлия Тимошенко и народный депутат Вадим Ивченко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Фракция политической партии «Батькивщины» ушла на самоизоляцию в полном составе. Причиной стало подтверждение инфицирования COVID-19 у одного из ее депутатов — Олега Мейдича. Соответствующее заявление в начале пленарного заседания 20 мая сделала вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

По ее информации, депутаты не вернутся в зал до тех пор, пока не пройдут тестирование и не получат подтверждение медиков о том, что они здоровы.

«Пока будет проведено тестирование каждому из депутатов, не будет решения о том, что они все здоровы, они не вернутся в этот зал», — цитирует Кондратюк LB.ua.

Отметим, что только 17 мая спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что все депутаты Верховной Рады, которые заразились коронавирусом, уже вылечились. В связи с этим на этой неделе Рада решила восстановить обычный режим работы парламента.

Тем временем народным депутатам предложили приобрести в одной из киевских лабораторий «Сертификат иммунитета к COVID-19».

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