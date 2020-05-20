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Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли решение
Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым предлагалось с 2022 года разрешить досрочный выход на пенсию женщинам при достижении ими возраста в 55 лет. Напомним, 1 апреля Кабинет Министров принял решение о дополнительных выплатах пенсионерам.
За отклонение законопроекта проголосовали 264 депутата, сообщает РБК-Украина.
Условиями такого выхода планировалось установить наличие 30-летнего стажа и увольнение с работы.
Закон был принят еще в январе 2015 года. Тогда за него проголосовали 256 нардепов. Однако уже в феврале президент Петр Порошенко ветировал законопроект, указав об отсутствии финансового обеспечения для реализации этого закона.
Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады 20 мая смотрите на сайте «ФАКТОВ».
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