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Полицейские четыре часа не могли отличить труп от секс-куклы (фото)

13:40 20 мая 2020
Секс-кукла
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Курьезный случай произошел в австралийском штате Квинсленд. Полицейские получили сигнал о том, что на обочине шоссе лежит женский труп. Стражи порядка приехали в указанное место и нашли завернутое в одеяло тело. Они временно перекрыли движение, выставили периметр и начали следственные мероприятия. И лишь спустя четыре часа поняли, что на самом деле расследуют «убийство» весьма реалистично изготовленной секс-куклы. Возле нее, к слову, обнаружили инструкцию, согласно которой куклу звали Наоми. Рядом также были найдены следы крови животного, ткани мозга животного, два предмета женского нижнего белья, мужские трусы и один носок.

Полицейские не имеют представления, откуда взялась у дороги секс-игрушка.

Издание Daily Mail приводит слова старшего сержанта Крэйга Шеферда, который рассказал, что ошибиться было нетрудно — сделанная из силикона кукла выглядела очень натурально. К тому же, при себе у полицейских не было необходимого оборудования. А по правилам труп нельзя было трогать, пока оно не прибудет на место происшествия. Поэтому развернуть и тщательно рассмотреть «тело» не было возможности.

Современные сек-куклы выглядят весьма натурально

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секс-кукла спасла американскую семью от развода.

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