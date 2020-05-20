- 19:15 Украина срочно созывает заседание по Донбассу
- 19:01 Молодой неопытный леопард решил напасть на дикобраза – вряд ли он решится на это еще раз
- 18:54 Степанов назвал регионы, которые не смогут выйти из карантина 22 мая
- 18:47 Леся Никитюк восхитила стройной фигурой в рапсовом поле
- 18:37 300 тысяч детей со всей Украины получают книги от «Новой почты»
- 18:12 Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 17:35 В ОРДЛО пригрозили Украине обострением на фронте: в сеть попало видео
- 17:32 У Запорожской области будет новый глава: что известно о Виталии Боговине
- 17:25 «Я себя резала, чтобы заглушить душевную боль»: откровения полуфиналистки «Від пацанки до панянки»
- 17:23 Единственный сын легендарной российской телеведущей умер от коронавируса
- 17:13 Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина
- 16:51 Счет заразившихся коронавирусом в психбольнице под Луцком пошел на десятки, уже есть жертвы
Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
В начале недели по всей территории Украины прошли грозовые дожди. А в Киеве штормовой ветер ломал ветки и выворачивал деревья с корнем. Правда, синоптики обещают, что с середины недели дожди отступят, но не везде.
Действительно ли вернется летнее тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратись к известным синоптикам.
В четверг, 21 мая, небольшие дожди ожидаются на востоке, юге и в центре страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных областях Украины столбики термометров покажут плюс 16−17 градусов, а в южных регионах и в Закарпатской области воздух прогреется до 18 градусов.
В пятницу, 22 мая, небольшие дожди ожидаются на севере, востоке, а также местами на западе и в центре Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных областях и на Харьковщине — плюс 13, а в южных регионах и в Закарпатье воздух прогреется до 18 градусов тепла.
В субботу, 23 мая, небольшой дождь ожидается в восточных, южных и центральных областях, а также местами на севере, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской области температура воздуха — до 15 градусов тепла, а в Черновицкой и Закарпатской областях — до плюс 18 градусов.
В воскресенье, 24 мая, небольшие дожди возможны практически по всей Украине, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области ожидается плюс 15. На севере и востоке столбики термометров покажут 16 градусов тепла, в Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до 18 градусов тепла.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, во второй декаде мая дожди «утихомирят» показатели термометров.
— Третья декада мая порадует украинцев теплой погодой, — говорит Деркач. — Правда, в этот период возможны дожди. Ожидается, что в самом конце последнего весеннего месяца пройдут ливни и существенно похолодает.
Напомним, что ранее Владимир Деркач прогнозировал «ФАКТАМ», что лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом.
А народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал, что с 19 мая в Украине в течение нескольких дней будут идти дожди, температура составит плюс 19−22 градуса. «С 26 мая и до конца месяца ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до отметок плюс 25−27 градусов. Правда, и в этот период возможны небольшие осадки», — отметил синоптик.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»171
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»