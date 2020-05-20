Украина

Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

В начале недели по всей территории Украины прошли грозовые дожди. А в Киеве штормовой ветер ломал ветки и выворачивал деревья с корнем. Правда, синоптики обещают, что с середины недели дожди отступят, но не везде.

Действительно ли вернется летнее тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратись к известным синоптикам.

В четверг, 21 мая, небольшие дожди ожидаются на востоке, юге и в центре страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных областях Украины столбики термометров покажут плюс 16−17 градусов, а в южных регионах и в Закарпатской области воздух прогреется до 18 градусов.

В пятницу, 22 мая, небольшие дожди ожидаются на севере, востоке, а также местами на западе и в центре Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных областях и на Харьковщине — плюс 13, а в южных регионах и в Закарпатье воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В субботу, 23 мая, небольшой дождь ожидается в восточных, южных и центральных областях, а также местами на севере, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской области температура воздуха — до 15 градусов тепла, а в Черновицкой и Закарпатской областях — до плюс 18 градусов.

В воскресенье, 24 мая, небольшие дожди возможны практически по всей Украине, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Сумской области ожидается плюс 15. На севере и востоке столбики термометров покажут 16 градусов тепла, в Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, во второй декаде мая дожди «утихомирят» показатели термометров.

— Третья декада мая порадует украинцев теплой погодой, — говорит Деркач. — Правда, в этот период возможны дожди. Ожидается, что в самом конце последнего весеннего месяца пройдут ливни и существенно похолодает.

Напомним, что ранее Владимир Деркач прогнозировал «ФАКТАМ», что лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом.

А народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал, что с 19 мая в Украине в течение нескольких дней будут идти дожди, температура составит плюс 19−22 градуса. «С 26 мая и до конца месяца ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до отметок плюс 25−27 градусов. Правда, и в этот период возможны небольшие осадки», — отметил синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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