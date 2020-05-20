- 13:50 Круто же знать украинский язык: Зеленский ответил по поводу квот на ТВ и русского языка
- 13:46 Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские сады
- 13:40 Полицейские четыре часа не могли отличить труп от секс-куклы
- 13:38 Все пленарные заседания Рады до конца недели отменили: что произошло
- 13:21 "На пленках ничего нет": Зеленский отреагировал на скандал с братом Ермака
- 13:18 Летал не инкогнито: Зеленский ответил по поводу Омана и снова вспомнил Порошенко
- 13:15 Последние в истории: 11 лет назад «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА
- 13:06 Тина Кароль впечатлила эффектным декольте
- 12:59 Порезал соседа и сломал нос полицейскому: пьяный мужчина устроил дебош под Николаевом
- 12:55 Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли решение
- 12:53 Зеленский о российских войсках на Донбассе: "Мы точно знаем, кто там есть"
- 12:49 Общежития и центр реабилитации детей: стало известно о новых вспышках коронавируса в Киеве
Круто же знать украинский язык: Зеленский ответил по поводу квот на ТВ и русского языка
На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине — искусственный.
«Справедливость должна быть для всех», — сказал Зеленский.
Он отметил, что в стране должны защищать права национальных меньшинств, но все должны знать украинский язык.
Также был задан вопрос о языковых квотах на телеканалах.
«Круто же знать украинский язык», — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что с квотами, возможно, надо навести порядок, так как их ввела предыдущая власть.
Все новости с пресс-конференции Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото: Офис президента12
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».