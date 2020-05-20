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Украина

Круто же знать украинский язык: Зеленский ответил по поводу квот на ТВ и русского языка

13:50 20 мая 2020
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине — искусственный.

«Справедливость должна быть для всех», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в стране должны защищать права национальных меньшинств, но все должны знать украинский язык.

Также был задан вопрос о языковых квотах на телеканалах.

«Круто же знать украинский язык», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что с квотами, возможно, надо навести порядок, так как их ввела предыдущая власть.

Все новости с пресс-конференции Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото: Офис президента

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