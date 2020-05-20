Украинцы попали в трудовое рабство в Словакии: детали инцидента (видео)

Происшествия

В Словакии задержали мужчину, который использовал в качестве рабов троих украинцев. Ранее стало известно, что под Житомиром в «трудовом лагере» рабстве держали иностранца.

Как сообщает «Це моя Україна», в 2019 году злоумышленник выманил троих украинцев в Словакию, пообещав им хорошую работу. Затем он превратил их в своих «рабов» и эксплуатировал на строительстве. Для покорности заставлял принимать опиаты и бил электрическим кабелем, денег не платил. По словам пострадавших, они питались только остатками пищи, которую находили в контейнерах.

Украинцев освободило Национальное подразделение по борьбе с нелегальной миграцией, которое провело спецоперацию в районе Трнавы.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине подпольная «биржа» сдавала людей в аренду.

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