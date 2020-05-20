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Зеленский рассказал, что делать с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, на каких площадках руководство страны будет обсуждать крымский вопрос, заявил, что о Крыме он говорит со всеми партнерами.
«Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами», — сказал Зеленский и добавил, что все понимают — санкционная политика в отношении с Россией связана с аннексированным полуостровом. В то же время он добавил, что «некоторые европейские страны» привязали снятие санкций к решению вопроса с Донбассом.
«И США, и Канада, и большинство стран Евросоюза, включая Германию и Францию… Всегда я поднимаю этот вопрос. И все они понимают, что пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это — единственный способ, где мы говорим о Крыме», — сказал президент.
Он также вспомни о встрече в Париже в «нормандском формате»: «Я сказал Путину. Я чувствую, что Россия не хочет это оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это — наша земля, наш народ. И может быть, вы правы, что пришло время, когда существующих площадок мало, чтобы говорить о Крыме» .
Он также добавил, что формат переговоров в Минске не предусматривает обсуждение крымского вопроса.
Ответы на другие вопросы, которые во время пресс-конференции дал Владимир Зеленский, читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».61
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