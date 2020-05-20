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Происшествия

Обрушение моста под Никополем: появились новые детали и видео с места ЧП

14:36 20 мая 2020
Обрушение моста под Никополем: появились новые детали и видео с места ЧП
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Обвалившийся 20 мая мост под Никополем на Днепропетровщине входил в категорию «ограниченно трудоспособных» и его ремонт должен быть первоочередным. Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

По его словам, к этой категории в Украине относятся 27% мостов.

Также Кубраков отметил, что анонсированная президентом Национальная программа восстановления мостов рассчитана на 5 лет и должна охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения.

«Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, что мост в Алексеевке должен будет восстановлен в первую очередь», — сказал глава «Укравтодора».

Тем временем в сети появилось видео инцидента с падением моста, который произошел практически в момент с заявлением президента Зеленского о запуске программы «Большие мосты».

Напомним, обрушение моста на Днепропетровщине произошло в момент проезда по нем груженой фуры, т. е. фактически при таких же обстоятельствах, как в Харькове, где в августе 2019 года упал мост на Окружной дороге.

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