- 14:39 "Тройной капкан": известный волонтер Дана Яровая попала в сложную ситуацию
- 14:38 Галкин исполнил гимн самоизоляции и показал Пугачеву в образе принцессы
- 14:36 Обрушение моста под Никополем: появились новые детали и видео с места ЧП
- 14:24 Смерть 11-летнего мальчика под Одессой: выяснились новые детали трагедии
- 14:24 Не дождалась пожарных: спасавшаяся от огня женщина сорвалась с балкона 9-го этажа
- 14:22 Я ожидал войну. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии, — Зеленский в интервью NYT
- 14:15 Зеленский рассказал, что делать с Крымом
- 14:11 "Надеюсь, это не коронавирус": Игорь Ласточкин перенес воспаление легких
- 14:09 "Все уголовные производства — политические": мэр Черкасс жестко ответил на критику президента Зеленского
- 14:07 День вышиванки 2020: поздравления и красивые открытки
- 14:06 Украинцы попали в трудовое рабство в Словакии: детали инцидента
- 13:50 Круто же знать украинский язык: Зеленский ответил по поводу квот на ТВ и русского языка
Обрушение моста под Никополем: появились новые детали и видео с места ЧП
Обвалившийся 20 мая мост под Никополем на Днепропетровщине входил в категорию «ограниченно трудоспособных» и его ремонт должен быть первоочередным. Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
По его словам, к этой категории в Украине относятся 27% мостов.
Также Кубраков отметил, что анонсированная президентом Национальная программа восстановления мостов рассчитана на 5 лет и должна охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения.
«Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, что мост в Алексеевке должен будет восстановлен в первую очередь», — сказал глава «Укравтодора».
Тем временем в сети появилось видео инцидента с падением моста, который произошел практически в момент с заявлением президента Зеленского о запуске программы «Большие мосты».
Напомним, обрушение моста на Днепропетровщине произошло в момент проезда по нем груженой фуры,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»