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Шоу-бизнес

Галкин исполнил гимн самоизоляции и показал Пугачеву в образе принцессы (видео)

14:38 20 мая 2020
Пугачева и Галкин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который проводит карантин с семьей, исполнил «Гимн самоизоляции».

На видео, опубликованном в соцсетях, Максим поет о том, как ест целый день, набирает вес и скучает. «Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы, как обычно, не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — жалуется он.

Юморист отметил, что очень хочет в ресторан, а еще боится, что обречен всю жизнь ходить в маске. Галкин признался, что ему не хватает общения с друзьями.

Он также показал Аллу Пугачеву в образе заточенной в замке принцессы. Примадонна стоит на балконе в черных перчатках и смотрит с грустью вниз.

Напомним, ранее Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home», посвятив его всем, кто устал от карантина.

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