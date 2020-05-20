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Галкин исполнил гимн самоизоляции и показал Пугачеву в образе принцессы (видео)
Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который проводит карантин с семьей, исполнил «Гимн самоизоляции».
На видео, опубликованном в соцсетях, Максим поет о том, как ест целый день, набирает вес и скучает. «Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы, как обычно, не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — жалуется он.
Юморист отметил, что очень хочет в ресторан, а еще боится, что обречен всю жизнь ходить в маске. Галкин признался, что ему не хватает общения с друзьями.
Он также показал Аллу Пугачеву в образе заточенной в замке принцессы. Примадонна стоит на балконе в черных перчатках и смотрит с грустью вниз.
Напомним, ранее Леся Никитюк презентовала клип на песню «Stay at home», посвятив его всем, кто устал от карантина.189
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