Максим Галкин обнародовал новый танцевальный хит Аллы Пугачевой (видео)

Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин, который не позволяет своей жене Алле Пугачевой покидать их замок во время эпидемии коронавируса, порадовал поклонников ее пением.

«С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит», — подписал видео Максим.

«Это можно записывать и выпускать синглами отдельными», «Голос Аллы — как мёд по губам!!», «Думал, это Тилль», — восхитились поклонники. Они также похвалили звездную семью за то, что те не унывают.

Напомним, ранее Сергей Соседов предложил отнять дом у Пугачевой и Галкина и устроить там детский дом.

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