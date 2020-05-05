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Максим Галкин обнародовал новый танцевальный хит Аллы Пугачевой (видео)
Российский юморист Максим Галкин, который не позволяет своей жене Алле Пугачевой покидать их замок во время эпидемии коронавируса, порадовал поклонников ее пением.
«С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит», — подписал видео Максим.
«Это можно записывать и выпускать синглами отдельными», «Голос Аллы — как мёд по губам!!», «Думал, это Тилль», — восхитились поклонники. Они также похвалили звездную семью за то, что те не унывают.
Напомним, ранее Сергей Соседов предложил отнять дом у Пугачевой и Галкина и устроить там детский дом.
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