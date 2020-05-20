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"Тройной капкан": известный волонтер Дана Яровая попала в сложную ситуацию
Известный волонтер и блогер Дана Яровая попала в серьезную ситуацию — она на фоне стресса из-за трудностей с бизнесом перенесла микроинсульт, а у ее ребенка произошел резкий регресс в развитии.
О положении, в которое попала волонтер, пишет блогер Олена Монова. «Во-первых, у Даны ушел в крутое пике бизнес. Один из заказчиков отказался от большой партии товара. После этого многое посыпалось. Если Дана посчитает нужным, она озвучит заказчика. Я этого делать не могу. Во-вторых, у Даны на фоне стресса случился микроинсульт. И в-третьих. Самое страшное. У одного из близнецов, Давида, внезапно на фоне полного благополучия три недели назад произошел резкий регресс в развитии. Он перестал реагировать на большинство внешних раздражителей, отказывается от еды. Диагноза до сих пор нет», — пишет она на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что это — лишь часть информации, которую ей разрешили обнародовать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дана Яровая опубликовала возмущенный пост о том, как массовый поход украинцев в церкви на Пасху может перечеркнуть все антикарантинные меры.289
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