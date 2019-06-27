«Такое замять нельзя»: в Киеве выбрасывают бутылки из окна дома на детскую площадку

Происшествия

На жилмассиве Позняки в Киеве неизвестный бросает бутылки из окна многоэтажного дома на детскую площадку. При этом полиция отказывается помочь жильцам найти злоумышленника, сообщила на своей странице в Facebook блогер и волонтер Дана Яровая.

«Сегодня, приехав домой около 18.00, я подошла к дому и увидела няню с моими малышами, няня была зеленого цвета. Она дрожащим голосом мне рассказала, что на аллее, возле которой расположены две детские площадки, в полуметре от коляски с этажа 10-го вылетела и разбилась стеклянная бутылка из-под алкоголя. Одним осколком пробило шину коляски», — сообщила Дана.

По ее словам, информацию подтвердили другие женщины, которые находились возле площадки: «это не первый раз с этого дома с одной стороны летят бутылки, трехлитровые банки, окурки сигарет».

Женщина отметила, что дворник «молниеносно убрала все осколки», а консьержка не дала ей телефон главы ОСББ этого дома. Не помогла и полиция.

Из троих полицейских из машины вышел только один, он нехотя сходил посмотрел на место где упала бутылка, и нехотя пошел к консьержке вышел и сказал, что она показания давать не будет, ссылаясь на 63 статью Конституции.

На вопрос обеспокоенных мамочек, которые готовы были давать показания, что же делать, полицейские сказали дословно: «Не ходите там».

«Все. Больше ничего. Это на детские площадки не ходите», — возмущается Яровая. Также полицейский выразил удивление тем фактом, что женщина собралась писать заявление.

«Все на что обратили внимание полицейские, это то, что я не написала «полковник полиции» с большой буквы. На вопрос: так что же делать? Был ответ: «разбирайтесь со своим ОСББ». Я призывала полицейских обойти квартиры со мной, ответ был: «нет, мы не пойдем», — рассказала Дана Яровая, отметив, что «такое нельзя замять».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве компания подростков бросала из окна на головы прохожих бутылки и снимала «достижения» на видео.

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