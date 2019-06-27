- 00:32 «Такое замять нельзя»: в Киеве выбрасывают бутылки из окна дома на детскую площадку
- 26.06 23:58 В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2", — Коболев
- 26.06 23:24 «Можно съесть самого себя»: в РФ школьникам на выпускной подарили торт с «надгробиями»
- 26.06 22:59 Внучка Софии Ротару показала своего возлюбленного
- 26.06 22:37 Разведениями войск Донбасс не освободить: Зеленскому напомнили о подлой стратегии Путина
- 26.06 22:33 В «Европейской Солидарности» назвали обыски в 95-й бригаде попыткой дискредитировать защитников Украины
- 26.06 22:11 Сорочинская ярмарка впервые проходит в Одессе: яркие фото мероприятия
- 26.06 22:10 Масштабный пожар на складах под Киевом: появились новые фото происшествия
- 26.06 22:07 Не россиянин: избран новый генсек ПАСЕ
- 26.06 21:38 Подтверждение полномочий России в ПАСЕ: какие страны голосовали "за"
- 26.06 21:14 Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые фото и видео с места ЧП
- 26.06 21:13 Богатырь Хоцянивский принес Украине 22-ю медаль Европейских игр
«Такое замять нельзя»: в Киеве выбрасывают бутылки из окна дома на детскую площадку
На жилмассиве Позняки в Киеве неизвестный бросает бутылки из окна многоэтажного дома на детскую площадку. При этом полиция отказывается помочь жильцам найти злоумышленника, сообщила на своей странице в Facebook блогер и волонтер Дана Яровая.
«Сегодня, приехав домой около 18.00, я подошла к дому и увидела няню с моими малышами, няня была зеленого цвета. Она дрожащим голосом мне рассказала, что на аллее, возле которой расположены две детские площадки, в полуметре от коляски с этажа 10-го вылетела и разбилась стеклянная бутылка из-под алкоголя. Одним осколком пробило шину коляски», — сообщила Дана.
По ее словам, информацию подтвердили другие женщины, которые находились возле площадки: «это не первый раз с этого дома с одной стороны летят бутылки, трехлитровые банки, окурки сигарет».
Женщина отметила, что дворник «молниеносно убрала все осколки», а консьержка не дала ей телефон главы ОСББ этого дома. Не помогла и полиция.
Из троих полицейских из машины вышел только один, он нехотя сходил посмотрел на место где упала бутылка, и нехотя пошел к консьержке вышел и сказал, что она показания давать не будет, ссылаясь на 63 статью Конституции.
На вопрос обеспокоенных мамочек, которые готовы были давать показания, что же делать, полицейские сказали дословно: «Не ходите там».
«Все. Больше ничего. Это на детские площадки не ходите», — возмущается Яровая. Также полицейский выразил удивление тем фактом, что женщина собралась писать заявление.
«Все на что обратили внимание полицейские, это то, что я не написала «полковник полиции» с большой буквы. На вопрос: так что же делать? Был ответ: «разбирайтесь со своим ОСББ». Я призывала полицейских обойти квартиры со мной, ответ был: «нет, мы не пойдем», — рассказала Дана Яровая, отметив, что «такое нельзя замять».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве компания подростков бросала из окна на головы прохожих бутылки и снимала «достижения» на видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».