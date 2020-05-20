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Не понравились условия: помещенные в обсервацию россияне забросали камнями медработников

15:12 20 мая 2020
Не понравились условия: помещенные в обсервацию россияне забросали камнями медработников
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Бурятии прибывших из КНР россиян поселили на обсервацию в детском реабилитационном центре в поселке Сотниково, однако недовольные пациенты устроили бунт против условий содержания. Напомним, в середине мая Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Свою злость они выместили на медсестрах, забросав их камнями.

Женщинам даже спасаться бегством в лес.

Инцидент попал на видео.

В кадре пострадавшие утверждают, что несколько раз обращались в полицию с жалобами на пациентов, однако на тех только составляли протокол.

Напомним, ранее в Туле медсестра надела защитный костюм от коронавируса поверх бикини и пришла в таком виде на работу.

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