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Право на молитву у Стены Плача в Иерусалиме разыграют в лотерею
В израильском Фонде наследия Стены Плача решили провести первую в истории лотерею по розыгрышу мест для верующих у Западной Стены.
Решение принято в связи с ограничениями Минздрава Израиля на массовое посещение публичных мест в связи с пандемией коронавируса.
Для участия в лотерее нужно заполнить форму на сайте фонда.
Заявки принимаются до вечера 23 мая, а победители будут названы 24 мая.
Участие в лотерее разрешено лицам старше 11 лет, которые также должны будут предъявить удостоверение личности при входе.
Напомним, несмотря на то, что Израиль сообщил о серьезном прорыве в создании вакцины против COVID-19, там по состоянию на начало мая насчитывалось 16 193 инфицированных коронавирусом.40
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!