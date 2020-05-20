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Право на молитву у Стены Плача в Иерусалиме разыграют в лотерею

15:31 20 мая 2020
Право на молитву у Стены Плача в Иерусалиме разыграют в лотерею
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В израильском Фонде наследия Стены Плача решили провести первую в истории лотерею по розыгрышу мест для верующих у Западной Стены.

Решение принято в связи с ограничениями Минздрава Израиля на массовое посещение публичных мест в связи с пандемией коронавируса.

Для участия в лотерее нужно заполнить форму на сайте фонда.

Заявки принимаются до вечера 23 мая, а победители будут названы 24 мая.

Участие в лотерее разрешено лицам старше 11 лет, которые также должны будут предъявить удостоверение личности при входе.

Напомним, несмотря на то, что Израиль сообщил о серьезном прорыве в создании вакцины против COVID-19, там по состоянию на начало мая насчитывалось 16 193 инфицированных коронавирусом.

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