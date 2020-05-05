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Израиль сообщил о серьезном прорыве в создании вакцины против COVID-19
Израильский институт биологических исследований создал пассивную вакцину против коронавируса COVID-19, но до ее внедрения еще далеко. Еврокомиссия призвала собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от нового коронавируса.
Как сообщает КорреспонденТ.net, в совместном заявлении министерства обороны Израиля и Института биологических исследований утверждается, что созданный антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле больного. Разработка вакцины уже завершена, но начало промышленного производства возможно только после прохождения ряда процедур, которые могут занять до нескольких лет.
Ранее сообщалось, что российские хакеры хотели украсть информацию о вакцине против коронавируса — для этого они попытались проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров в Великобритании и взломать переписку по электронной почте.
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