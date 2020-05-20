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Украина

В Украине ослабили карантин: что теперь снова можно делать

15:17 20 мая 2020
транспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 20 мая, на заседании правительства приняли решение продлить карантин до 22 июня, но ослабить часть ограничений, которые были в силе до этой даты.

По решению Кабмина, с 22 мая возобновит работу городской и пригородній транспорт, гостиницы (кроме хостелов), но без ресторанов и бассейнов.

Также разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей). Можно будет проводить церковные службы в храмах (не более 1 человека на 10 м²).

С 22 мая планируется восстановление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутриобластном и международном сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация. Эти ограничения будут снимать по согласованию с местными властями.

С 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин будет продолжен с учетом эпидемической ситуации в регионах — адаптивный. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведение адаптивного карантина позволит правительству полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

Напомним, в Киеве, с 22 мая разрешат работать крупным магазинам, промышленным рынкам, спортзалам, кроме бассейнов, запустят транспорт. А после 25 мая готовы запустить метро.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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