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В Украине ослабили карантин: что теперь снова можно делать
В среду, 20 мая, на заседании правительства приняли решение продлить карантин до 22 июня, но ослабить часть ограничений, которые были в силе до этой даты.
По решению Кабмина, с 22 мая возобновит работу городской и пригородній транспорт, гостиницы (кроме хостелов), но без ресторанов и бассейнов.
Также разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей). Можно будет проводить церковные службы в храмах (не более 1 человека на 10 м²).
С 22 мая планируется восстановление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутриобластном и международном сообщении.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация. Эти ограничения будут снимать по согласованию с местными властями.
С 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин будет продолжен с учетом эпидемической ситуации в регионах — адаптивный. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведение адаптивного карантина позволит правительству полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине.
Напомним, в Киеве, с 22 мая разрешат работать крупным магазинам, промышленным рынкам, спортзалам, кроме бассейнов, запустят транспорт. А после 25 мая готовы запустить метро.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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