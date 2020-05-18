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Украина

Названа новая дата запуска системы видеофиксации нарушений ПДД

15:01 18 мая 2020
Система фиксации нарушений ПДД
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Систему автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которую не ввели в действие с 1 мая 2020 года в связи с карантином, запустят 1 июня этого года.

В Госагентстве инфраструктурных проектов сообщают, что на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ), еще 20 камер — в Киеве. Их расположили в местах, где чаще всего случаются ДТП.

«До 1 июня будут установлены 5 КАФов в Львовской области. До конца года запланировано приобрести еще 220 комплексов автоматической фиксации. Также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон о фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения был принят и опубликован еще в 2018 году. В документе определен размер штрафа, а также перечислены случаи нарушений правил, за которые будут штрафовать.

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