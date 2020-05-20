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Украина

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с ЕС

16:27 20 мая 2020
Пункт пропуска на границе с Молдовой
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Как сообщил на заседании Кабинета Министров глава МВД Арсен Аваков, слова которого приводит Интерфакс-Украина, пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью останутся закрытыми в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, Беларусь занимает 25-е место в мире и второе среди бывших советских республик по количеству инфицированных COVID-19, ежесуточный прирост количества пациентов составляет до тысячи человек.

Россия же вышла на второе место в мире по числу заболевших граждан (по состоянию на 19 мая оперативный штаб отчитался о новых 9263 случаях заражения, а всего в стране на тот момент насчитывалось 281 тысяча 752 инфицированных).

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