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Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с ЕС
Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.
Как сообщил на заседании Кабинета Министров глава МВД Арсен Аваков, слова которого приводит Интерфакс-Украина, пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью останутся закрытыми в связи с эпидемиологической ситуацией.
Напомним, Беларусь занимает 25-е место в мире и второе среди бывших советских республик по количеству инфицированных COVID-19, ежесуточный прирост количества пациентов составляет до тысячи человек.
Россия же вышла на второе место в мире по числу заболевших граждан (по состоянию на 19 мая оперативный штаб отчитался о новых 9263 случаях заражения, а всего в стране на тот момент насчитывалось 281 тысяча 752 инфицированных).74
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