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Совет ЕС утвердил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом
В Совете ЕС окончательно согласовали вопрос выделения Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов для борьбы с COVID-19. Напомним, ранее эту сумму согласовал Европарламент.
Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться таким образом: Албания — 180 млн евро, Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро, Иордания — 200 млн евро, Косово — 100 млн евро, Молдова — 100 млн евро; Черногория — 60 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.
Выделяемые денежные средства не могут быть направлены на другие проекты.
«Помощь ЕС поможет им покрыть их насущные потребности в финансировании, которые увеличились в результате вспышки COVID-19. Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», — цитирует заявление Совета ЕС УНН.
Как сообщали «ФАКТЫ», США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, которая предназначена для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.24
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!