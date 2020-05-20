Спорт

Усик «зажег» в танце с Олей Поляковой: сеть в восторге (видео)

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, попавший вместе со своим кумом Василием Ломаченко в скандал после съемок в пропагандистском российском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», за что был включен в список «Миротворца», принял участие в занятии физкультуры, которое транслируется в сети в рамках Всеукраинской школы онлайн во время карантина.

Спортсмен в компании певицы Оли Поляковой станцевал ритмичный танец под песню «Свят! Свят! Свят!» из отечественного комедийного кинофильма «Скажене весілля 2». Надо сказать, получилось вполне динамично, и каждый из участников получил удовольствие.

Также Усик разместил видео с занятием на своей странице в Instagram, вызвав восторг среди подписчиков. «Позитив превыше всего», «Саня умеет выдавать», «Александр, вы лучше Поляковой двигаетесь», — писали фанаты в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Школе онлайн» выпускникам вместо фильма об агрессии РФ показали видео с Усиком.

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