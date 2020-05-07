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Усика и Ломаченко внесли в базу «Миротворца» (фото)
Известный сайт «Миротворец», в базу которого недавно внесли строителей Крымского моста, пополнился фамилиями двух знаменитых спортсменов. Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка внес в свою базу украинских боксеров Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них нокаутом, 1 поражение) и Александра Усика (17 побед, 13 из них нокаутом).
Олимпийским чемпионам инкриминируют отрицание российской агрессии, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор), манипуляцию общественно значимой информацией, отрицание независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ.
Напомним, что знаменитые боксеры ранее не раз оказывались в центре скандалов. В частности, Усик высказался против декоммунизации в Украине, а Ломаченко призывал православных рисовать кресты на дверях, за что ему позже пришлось извиняться.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал о дружбе с россиянами, а Ломаченко с детства считает россиян, украинцев и белорусов единым народом.
Фото Instagram, myrotvorets. center
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