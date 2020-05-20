Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, впечатлившая постельным фото, строго соблюдает правила карантина. Дома она не расслабляется, занимается спортом и делится секретами, как не набрать лишние килограммы. В карантине она видит много плюсом, ведь у нее, как и у большинства украинцев, появилось больше времени, которое можно посвятить себе.



«Я всегда мотивировала своих поклонников и подписчиков и в блоге на Youtube-канале, и в других своих соцсетях. И они меня тоже очень мотивируют. Мне очень приятно в такое время их поддерживать и отправлять им лучи позитива», — сказала Настя Каменских в интервью «Ранку з Україною».

По словам звезды, карантин в целом не сильно изменил ее привычный образ жизни. Более того, она не очень-то и хочет, чтобы он заканчивался.

«У меня на карантине вообще ничего не изменилось. Я как прежде много работала, так и сейчас работаю, онлайн. Самое главное — чтобы все были здоровы. Если честно, то я бы не хотела, чтобы карантин закончился. В том смысле, чтобы посидеть и поделать еще что-то дома», — поделилась певица с каналом «Украина».

Также Настя рассказала, что первым местом, куда она отправится после окончания карантина, будет Мексика. А еще она мечтает поехать в Италию, где проводила много времени в детстве.

«Когда закончится карантин, мы с тобой в Италию полетим», — обещал Потап в своей новой песне.

В интервью «ФАКТАМ» шоумен рассказал о любви к Насте, рассказал о семейной жизни и творчестве.

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