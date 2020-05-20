День Николая Теплого: традиции и запреты праздника

Украина

В пятницу, 22 мая, у христиан восточного обряда день святого Николая. В народе праздник издревле назывался Николая Весеннего, или Теплого (Николая Зимнего отмечается 19 декабря) А церковь вспоминает в этот день Перенесение мощей святителя и чудотворца Никола́я из Мир Лики́йских (столица Ликии — ныне территория Турции) в город Бар (сегодня Бари) на юге Италии.

История праздника

Этот праздник начали отмечать еще во времена Киевской Руси, в XI веке. А история его такая. По церковному Преданию, Николай-чудотворец, дожив до глубокой старости, умер приблизительно в 345—351 годах (согласно другим источникам — в 334-м). Нетленные мощи святого хранились в кафедральной церкви города Миры. В 1087 году Грецию захватили варвары. Они прошли по всем городам и селениям — от Корсуня до Антиохии и Иерусалима. Захватчики брали в плен мужчин, женщин и детей, сжигали дома, опустошали церкви и монастыри. Разграблен был и город Миры. Тогда барский пресвитер увидел во сне святителя Николая, который попросил его: «Иди и скажи людям и всему собору церкви, чтобы они пошли в город Миры, забрали меня оттуда и положили тут, потому что я не могу находиться в опустошенном городе. Такова воля Господа». Пресвитер рассказал всем о своем сне. Люди обрадовались тому, что Бог выбрал именно их город. Христиане отправили за мощами святителя трех достойных мужей. Они вышли в море на трех судах, загрузив их пшеницей для торговли. В Антиохии продали товар, закупили все необходимое и вооружились. Затем купцы быстро приплыли в город Миры и отправились в храм, где хранились мощи Чудотворца. В церкви они встретили четырех монахов, которые показали, где находится рака с мощами. Она была наполнена миром, которое они вылили в специальную посуду. Купцы забрали мощи, отнесли их на корабль и сразу же отчалили от берега. Двое монахов сопровождали мощи в Бар.

В то время город был под управлением Константинопольского патриарха и жители исповедовали веру православную. Встречать мощи святого Николая вышло все население города. Согласно описаниям этого события, в момент переноса раки получили исцеление от разных болезней 111 человек, участвовавших в церемонии. Люди принесли для святителя немало даров, золота и серебра. Из этих драгоценных металлов была изготовлена рака для мощей, которые торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. А через три года в городе построили храм Святого Николая, где и установили серебряную раку. Там мощи хранятся по сей день.

В Украине к святому Николаю всегда относились с большим почтением. Его просили о заступничестве в молитвах, рассказывали истории о его чудесах и слагали о нем песни.

Традиции и запреты праздника

На Николая Теплого традиционно после литургии совершали молебен и освящали воду в колодцах, реках и озерах. Кстати, до праздника Николая купаться в водоемах запрещалось. А после освящения открывался купальный сезон. Надо отметить, что наши предки не заходили в воду без нательного крестика и без молитвы на устах. Окунаясь первый раз, полагалось сказать: «Христос купався — води не боявся, і я буду купатись — води не боятись».

С дня Николая Весеннего начинали сеять гречиху, стричь овец и пасти коней. Люди говорили: «Прийшов Миколай — коней випасай», «Юрій з теплом, а Микола з кормом», «Святий Юрій пасе корів, а Микола — коней». Священнослужители после освящения воды окропляли святой водой и лошадей, чтобы защитить от всякой нечистой силы и болезней.

На Киевщине и на Подолье в этот день устраивали большие заздравные обеды, которые назывались «микольщиною». Отсюда и поговорка: «Понаставляли тих мисок, як на микольщину».

Молодежь в праздник собиралась не только для того, чтобы сытно поесть. Парни и девчата пели, танцевали и играли в забавную игру «Шукаю Миколу». Девушке завязывали глаза и подталкивали ее в направлении компании парней, чтобы она на ощупь выбрала одного из них. Считалось, что этот молодой человек будет счастливым и удачливым, поскольку получит благословение от святителя.

Вообще, праздник Николая всегда отмечали весело, но напиться допьяна в этот день считалось большим грехом. Нельзя также сквернословить и ссориться с ближними.

Святого Николая почитают как угодника Божьего и защитника людей от всех бед. Чудесным образом он спасал утопающих в водоемах, приходил на помощь в разных опасных для жизни ситуациях, избавлял от смерти невинно осужденных, помогал бедным, утешал в скорби. Чудотворца считали также покровителем всех животных. И в наше время к святому Николаю обращаются за помощью во всяком добром деле.

Приметы праздника

Как правило, с праздника Николая устанавливалась по-летнему теплая погода. Не зря в народе говорили: «У році два Миколи: на першого Миколу не буває холодно ніколи, а на другого Миколу не буває тепла ніколи».

А еще люди в старину говорили:

Миколин дощ зайвим не буває: про врожай дбає, хліба піднімає.

На Миколи дощовито — влітку буде гарне жито.

До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

В этот день именины празднуют: Николай, Исайя, Василий, Семен, Акулина, Иосиф, Дмитрий и Гавриил.

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