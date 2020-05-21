"Роскошное тело": 54-летняя актриса Элизабет Херли показала свою тренировку в бикини (видео)

Шоу-бизнес

Британская актриса и модель Элизабет Херли, которая выглядит на селфи как сестра своего 17-летнего сына Дэмиана, приоткрыла завесу над тем, как ей удается добиваться того, что годы, кажется не властны над ней.

Весь «секрет», как и можно было предположить — в регулярных тренировках.

19 мая женщина выложила в Instagram короткий ролик, в котором она запечатлена на заднем дворе с гантелями в руках, одетая в розовое бикини на завязках.

Актриса показала, как занимается спортом, держа в руках небольшие гантели, и даже представила небольшой комплекс самых любимых упражнений.

«Делаю это каждый день», — призналась она.

При этом Элизабет продемонстрировала стройную фигуру и отсутствие целлюлита.

Подписчики актрисы пришли в восторг от видео кумира. Многие отметили, что Элизабет выглядит просто роскошно, тем более учитывая ее возраст.

«Великолепная фигура», «Вот это формы. Мечта», «Роскошное тело», «Ты вообще стареешь? Невероятно выглядишь», «Так просто, но так эффективно. Спасибо, что поделилась», — написали фолловеры.

Напомним, что Херли активно снималась в кино в 90-х и 2000-х: она сыграла роли в самых известных своих фильмах «Остин Пауэрс» и «Ослепленный желаниями». До того она была известна как фотомодель и «подружка Хью Гранта» (ее отношения с английским актером длились 13 лет). В 2015—2018 годах актриса была звездой мыльной оперы «Члены королевской семьи», играя роль вымышленной британской королевы Хелены, которой приходится укрощать строптивый нрав своих наследников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга Дэмиан весь пошел в маму и в прошлом году стал победителем в номинации «Самый сексуальный звездный наследник» журнала People.

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