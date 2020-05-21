Фанаты перепутали Лободу с женой Реввы и Варнавой: "виновата" бабочка

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в РФ за приличные гонорары, решила заняться благотворительностью, и ради этого сменила свой привычный образ с помощью классического костюма с мужской черной бабочкой.

«Деловой» снимок она сопроводила призывом к благотворительности.

«Кто хочет спеть со мной в прямом эфире и немного пообщаться? Мы объявляем розыгрыш 10 прямых эфиров для самых первых 10 поклонников, пожертвовавших в Фонд „Обнаженные сердца“ 70 000 рублей… Как только будет 10 пожертвований, я напишу слово СТОП!», — указала артистка.

При этом Светлана объяснила, что фонд «Обнаженные сердца» основанный Натальей Водяновой, помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими особенностями развития.

Фанаты, конечно, прониклись идеей благотворительности, но больше их занимала смена облика певицы: часть из них заметили сходство Лободы с женой артиста Александра Реввы Анджеликой, другим же показалось, что фото очень похоже на снимки звезды Comedy Women Екатерины Варнавой.

Анжелика Ревва

Нашлись и хейтеры, которые попеняли певице на обилие фотошопа и пластических операций, но большинство поклонников были в восторге и отметили, что Светлана Лобода выглядит необычно и стильно.

Екатерина Варнава

«Я думала это жена Ревы, Анжелика», «Тут вы похожи на Катю Варнаву», «Без фотошопа никак», «Косметос делает чудо», «Безупречная», «Не похожа на себя», «Стильная», — пишут фолловеры под публикацией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лобода покорила фанатов идеальной фигурой в белье.

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