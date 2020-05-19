До десяти миллионов: продюсер Лободы раскрыла ее гонорары

Шоу-бизнес

Продюсер и подруга Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая всегда защищает певицу и резко отвечает обидчикам в сети, после онлайн ссоры с российским ведущим Сергеем Минаевым дала ему интервью. Ранее он нелестно высказался о творчестве Лободы, выставив насмешливое видео, а также отметил, что она «делает ху*вую музыку». Крапивина разразилась гневным ответом. В итоге дискуссия вылилась в интервью в прямом эфире в Instagram.

В разговоре Нателла раскрыла гонорары Лободы в РФ, где сейчас в основном работает певица.

«Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы — это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, просто корпоратив, когда гуляют сотрудники — это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене», — рассказала продюсер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во время карантина звезды шоу-бизнеса остались без заработка. Как выжить в кризис, в интервью «ФАКТАМ» рассказал продюсер и шоумен Потап.

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