Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая пользуется чрезвычайной популярностью в России, порадовала поклонников новыми снимками в спортивном белье.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?» — подписала Лобода снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

«Красота! Что уж тут скрывать», «Какой прессик», «Как ни крути, вам все на пользу, Светлана Сергеевна», «Всем бы такую пользу на самоизоляции, может, поделитесь своими секретами, какие там лапки варить нужно?», «Света, классная фигура», — пишут поклонники.

Но кое-что комментаторов смутило на фото. А именно — дочь Лободы Ева, которая и делала снимки. «Посмотрите на зеркало, жалко девочку, заставляют ее фоткать», — пишут в сети. Также смущает людей контраст между «горячей мамой» и милым ребенком.

Напомним, что недавно Лобода задумалась о третьем ребенке.

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