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Шоу-бизнес

Лобода похвасталась идеальной фигурой в белье: поклонников кое-что смутило (фото)

11:17 13 мая 2020
Светлана Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Светлана Лобода, которая пользуется чрезвычайной популярностью в России, порадовала поклонников новыми снимками в спортивном белье.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?» — подписала Лобода снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

Лобода

Лобода

Лобода

«Красота! Что уж тут скрывать», «Какой прессик», «Как ни крути, вам все на пользу, Светлана Сергеевна», «Всем бы такую пользу на самоизоляции, может, поделитесь своими секретами, какие там лапки варить нужно?», «Света, классная фигура», — пишут поклонники.

Но кое-что комментаторов смутило на фото. А именно — дочь Лободы Ева, которая и делала снимки. «Посмотрите на зеркало, жалко девочку, заставляют ее фоткать», — пишут в сети. Также смущает людей контраст между «горячей мамой» и милым ребенком.

Лобода

Лобода

Напомним, что недавно Лобода задумалась о третьем ребенке.

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