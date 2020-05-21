Мир

Пока известные модели и актрисы заняты проведением различного рода челленджей, красотка Софи Ди обрадовалось отмене карантина в далекой Украине и решила выбрать купальник, в котором можно попозировать для украинских фанатов.

С этой целью валлийская моделька провела ревизию дома и пересмотрела все имеющиеся в наличии бикини — с сеточкой, с леопардовым принтом, из тоненьких полосочек и т. д.

«Как вам, ребята, — написала она в своем Instagram. — Какой лучше: номер один или три?»

Фанаты не заставили себя долго ждать и кинулась наперебой предлагать комментарии: «Леопардовый самый модный», «Сеточкой опасный — комары в лесу закусают», «Белый не бери — он больше для дома подходит, а на пляже будет подсвечивать», «Черный действительно для спорта», «Зеленый ты правильно взяла — на машине в нем не жарко».

Некоторые из фолловеров начали прямо писать девушке о том, что им все равно, в каком она купальнике, так как без него она смотрится намного лучше.

Но Софи Ди быстро поставила хамов на место и общими усилиями все пришли к выводу, что «пятнистый» — самое оно, хоть для поездки в парк Крюгера в ЮАР, хоть на Киевское водохранилище.

На том и порешили, и теперь Софи твердо знает, что ей одеть в случае отмены карантина.

Напомним вкратце, что Софи Ди родилась 17 января 1984 года в британском городке Лланелли, ее настоящее имя Керсти Хилл. В свое время работала в кафе, занималась торговлей door-to-door, доставляла почту, служила горничной в гостинице, работала продавцом в магазинах по продаже одежды, телефонов, но все эти работы, по собственному признанию, ей не нравились. И когда однажды знакомый фотограф предложил Керсти попробовать себя в качестве модели, он поняла, что наконец-то нашла свое призвание.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой красотке — Эллисон Паркер, которая благодаря своим параметрам — росту 177 см при обхвате груди 94 см, талии 62 см и бедер 102 см очаровала не одного поклонника в Сети. Многие подростки и даже мужчины начали писать ей восторженные письма, предлагая дружбу и любовь.

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