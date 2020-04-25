Мир

Голые в одеялах: в мире запустили новый "карантинный" челлендж

Наличие массы свободного времени во время самоизоляции вынуждает звезд шоу-бизнеса и просто скучающих граждан придумывать себе новые развлечения. Поэтому на смену недавнему челленджу с подушками пришло новое соревнование — с одеялами.

Новый челлендж получил название Duvet Dress Challenge («Одеяло-челлендж)», пишет Dail Mail.

В Instagram под соответствующим хештегом начали появляться снимки, на которых голые девушки укутаны в самодельные «платья» из пледов и одеял.

Чтобы конструкция держалась на теле, участницы флешмоба закрепляли ткань на талии с помощью поясов.

Для фотосессий, проведенных в домашних условиях, некоторые блогерши дополняют получившийся образ туфлями на каблуках, аксессуарами, украшениями и ярким макияжем.

Свои публикации они подписывают фразами в стиле «проснулась в таком виде» и хештегами #duvetdresschallenge, #quarantineduvetdress.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная телеведущая Леся Никитюк «предвосхитила» новый челлендж, соорудив «вечернее платье» с открытыми плечами, высоким вырезом и шлейфом из одеяла. При этом талию красотка подчеркнула брендовым поясом. «Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?» — подписала фото Леди Ле.

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