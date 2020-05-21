Археологи не могут дать ответ: в Старом Иерусалиме нашли загадочные подземные комнаты (видео)

Мир

В Иерусалиме, который любят посещать звезды спорта и шоу-бизнеса, у западной стены в Старом городе найдены три подземных помещения, назначение которых пока представляет тайну для археологов.

Об этом пишет National Geographic.

Издание сообщает, что новый археологический памятник был вырублен вручную из твердой породы с помощью различных инструментов, в том числе железных молотков.

Раскопки стартовали в прошлом году. Археологи решили изучить остатки позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Все началось с исследования простого плиточного пола, вымощенного белой мозаикой. Под этим полом были найдены три подземные комнаты, занимающие разные этажи и соединенные лестницей. Размер двух комнат — 2,5×4 метра и 2,5×2,5 метра. Третье помещение еще предстоит раскопать.

Археологи предполагают, что эта подземная система могла быть частью гораздо большей общественной структуры, которая с тех пор была разрушена. В комнатах были найдены ниши, в которых находились целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка. Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет, и археологи склоняются к мысли, что комнаты были вырублены тогда же.

Назначение помещений пока остается загадкой. Руководитель раскопок Барак Монникендам-Гивон предполагает, что они могли быть жилыми помещениями, служить в качестве кладовых или даже быть местом, где можно было спрятаться во время рейдов римлян.

Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году н.э.

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