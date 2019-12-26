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Спорт

Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле (фото)

15:29 26 декабря 2019 81
Василий Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) посетил Иерусалим, где принял участие в паломничестве на Святую Землю.

Как сообщает официальная страница боксера в Facebook, Божественная литургия проходила в храме Иерусалимской Православной Церкви, расположенном в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры преподобного Харитона Исповедника, что в Иудейской пустыне. Василий вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Представители церкви не отказали себе в удовольствии сфотографироваться на память с украинским чемпионом.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет в апреле будущего года. Его соперником должен стать американец Теофимо Лопес, который в поединке за титул IBF нокаутировал ганца Ричарда Комми. 22-летний Лопес уже вовсю сыплет оскорблениями в адрес нашего боксера, а Василий уже пригрозил ему, что за свои слова придется отвечать в ринге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко за 2019 год заработал шесть миллионов долларов.

Фото со страницы Василия Ломаченко в Facebook

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