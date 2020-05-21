Перезнакомил детей со своими подружками: Анджелина Джоли поставила ультиматум Брэду Питту

Шоу-бизнес

Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которые в последние годы было трудно назвать идеальными, сейчас накалились до предела после того, как актер познакомил свою дочь Шайло не только с бывшей женой Дженнифер Энистон, но, как оказалось, и с еще одной своей пассией — Алие Шокат.

Об этом пишет «Стархит» со ссылкой на Mirror.

Дошло до того, что Анджелина поставила 56-летнему Брэду ультиматум: либо тот прекращает знакомить их детей со своими новыми подружками, либо она отберёт наследников у него насовсем.

Оказалось, что 31-летняя Алия Шокат регулярно навещает актера в его доме в Лос-Фелисе, где он находится на самоизоляции, и во время одного из таких визитов красавчик Брэд познакомил дочь с актрисой из сериала «Замедленное развитие».

По словам инсайдера, «Шайло была рада встрече с Шокат».

Когда Анджелина узнала об этом от дочери, то разразилась гневной отповедью в адрес бывшего. Она позвонила Брэду и закатила ему скандал, заявив, что в ее планы совершенно не входит заводить дружбу с его новыми женщинами. Она потребовала Питта избавить от такой чести и их детей.

Издание напоминает, что слухи о романе Питта и Шокат ходят с осени 2019 года. Так, в сентябре они посетили спектакль «Play is a poem» режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре — шоу комика Майка Бирбильи. Никто из актеров информацию о своем романе не комментирует.

В декабре актер ответил на вопрос о новых романах. По словам звезды, он не избегает отношений, однако и не ищет никого специально. «Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один из этих слухов не соответствует действительности», — отметил артист.

Как известно, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и биологических — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен. Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон продолжает «сохнуть» по своему бывшему мужу и даже начала снова носить кольцо, которое ей когда-то подарил Брэд Питт по случаю помолвки. Она, скорее всего, знает, об Алие Шокат, но надеется, что «память о былом» поможет паре воссоединиться.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter