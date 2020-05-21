Мир

Возвращение блудного Маршала: щенок сбежал из дома, а затем вернулся и начал стучать в дверь (забавное видео)

Эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин оказывает влияние не только на людей, но и на их домашних животных. И если коты в Канаде геройски спасают зазевавшихся хозяев при пожаре мультиварки, то маленькие американские собаки в штате Вашингтон пытаются использовать представившуюся возможность для расширения своего кругозора.

Один из таких симпатичных песиков — ретривер золотистого ретривера по кличке Маршал — в один из дней воспользовался тем, что его хозяева были заняты «разборками» по причине длительного нахождения на карантине и выбрался тайком на улицу — очевидно, для того, чтобы лучше узнать мир, который находится за забором.

Ведь, как известно, ретривер — очень непоседливая и любознательная собака.

Но к вечеру бедное животное ужасно устало от непривычных запахов и ощущений, и решило вернуться домой.

К сожалению, хозяева уже потеряли надежду найти его и отправились спать, закрыв входную дверь.

Тем не менее, щенок решил не сдаваться — ведь он раньше не раз наблюдал, как поступают в таких ситуациях люди.

Камера видеоналюдения записала, как щенок сначала подходит к объективу и смотрит в него, потом по-человечески стучит лапой в дверь, и снова смотрит в камеру, словно ожидая какой-то реакции. Но так как все спали, никто не услышал стука и не открыл дверь.

Маршал стал тыкаться носом в камеру, словно в поисках дверного звонка. Но обычного звонка в доме не было, так что он стал снова стучать, а потом ходить туда-сюда по крыльцу, пытаясь все же найти способ дать знать людям, что их блудный щенок вернулся. К счастью, вскоре хозяева проснулись от его шарканья и открыли дверь.

Посмотрев видео и оценив извиняющуюся морду Маршала на нем, они не могли не поделиться роликом на Youtube.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом удивительном животном — в Австралии собака по имени Shadow «поставила национальный рекорд», родив 21 щенка.

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