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Загорелась мультиварка: кот-герой спас уснувшую семью от пожара
В то время как украинские коты предпочитают нежиться на карантине со звездами шоу-бизнеса, их собратья в Канаде геройски спасают уснувших граждан от возможного пожара.
О случае доблестного спасения котом своих хозяев рассказывает Huffpost.com.
Издание рассказывает, что кот Джои живет вместе со своими владельцами в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В одну из апрельских ночей хозяин кота Скот Уайт оставил на ночь включенную мультиварку, где медленно подогревался лук для джема.
Скотт пошел спать, но спокойно уснуть не смог, так как среди ночи кот начал беспокойно прыгать на кровати, чего обычно не делал, а потом и вовсе «ткнул» лапой Скотта в лицо. Тот проснулся и понял: что-то не так.
Оказалось, что мультиварка объята огнем, а кухня наполнилась дымом. Причем на дым не среагировала пожарная сигнализация, датчик которой находился в шести метрах.
Интересно, что Скотт Уайт ожидал чего-то подобного не от кошки, а от беспокойного десятимесячного щенка, который тоже живет вместе с ними. Но щенок во время всех событий мирно спал.
Теперь Джои получает дополнительное внимание и угощения в награду за бдительность и решительность.
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