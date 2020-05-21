- 09:18 Накануне ослабления карантина в Украине резко выросло число новых случаев COVID-19
- 09:17 Стал известен календарь доигровки чемпионата Украины по футболу
- 09:06 Удар прямо в цель: уничтожение российских ЗРПК «Панцирь» попало на видео
- 08:49 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:46 НБУ внезапно повысил курс доллара: сколько стоит валюта 21 мая
- 08:25 Скандал с оплатой лечения от коронавируса в Кропивницком: мужчине удалось вернуть деньги
- 07:59 Выяснились обстоятельства гибели на Донбассе командира батальона «Луганск-1»
- 07:38 День вышиванки: Google напомнил о празднике ярким дудлом
- 07:24 Новые тренды в маникюре: пастель и нюд, оттенки красного
- 07:14 Идет небольшое похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:09 Вознесение Господне: как католики отмечают праздник
- 06:55 Возвращение блудного Маршала: щенок сбежал из дома, а затем вернулся и начал стучать в дверь (забавное видео)
Удар прямо в цель: уничтожение российских ЗРПК «Панцирь» попало на видео
В Ливии, где руководство страны недавно обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в Триполи, правительственные силы уничтожили ЗРПК «Панцирь» производства России.
Удар был нанесен с турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Как сообщает агентство «Анадолу», ЗРПК уничтожили в районе города Тархуна.
По информации информагентства, силы, воюющие против правительственных войск, при отступлении бросили «Панцирь» на территории стратегической базы «Ватийя» на западе страны.
Также сообщается, что армия Ливии уничтожила еще три системы ПВО российского производства.
Видео авиаудара выложено в Twitter Clash Report.
#BAE tarafından satın alınan #Pantsir'ler, Türk üretimi #BAYRAKTAR #TB2 SİHA karşısında köreldi. #Libya'da bugune kadar kadar 15 sistem imha edildi. pic.twitter.com/DubB35FKHM— Clash Report (@clashreport) May 20, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Совбез ООН был направлен доклад наблюдателей, утверждающих, что Россия направила в Ливию от 800 до 1200 наемников частной военной компании «Вагнер». Боевики ЧВК «Вагнер» присутствуют в Ливии с октября 2018 года.134
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..