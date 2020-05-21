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Мир

Удар прямо в цель: уничтожение российских ЗРПК «Панцирь» попало на видео

9:06 21 мая 2020
ЗРК Панцирь в Ливии
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Ливии, где руководство страны недавно обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в Триполи, правительственные силы уничтожили ЗРПК «Панцирь» производства России.

Удар был нанесен с турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Как сообщает агентство «Анадолу», ЗРПК уничтожили в районе города Тархуна.

По информации информагентства, силы, воюющие против правительственных войск, при отступлении бросили «Панцирь» на территории стратегической базы «Ватийя» на западе страны.

Также сообщается, что армия Ливии уничтожила еще три системы ПВО российского производства.

Видео авиаудара выложено в Twitter Clash Report.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Совбез ООН был направлен доклад наблюдателей, утверждающих, что Россия направила в Ливию от 800 до 1200 наемников частной военной компании «Вагнер». Боевики ЧВК «Вагнер» присутствуют в Ливии с октября 2018 года.

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