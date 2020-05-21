Шоу-бизнес

Шесть дней провел на ИВЛ и не выдержал: в семье Харатьяна случилось горе

В семье российского актера Дмитрия Харатьяна, который три года назад попал в базу сайта «Миротворец», случилось горе — умер тесть.

Как сообщил Харатьян сайту «Известия», у тестя было воспаление легких.

«Пять-шесть дней он провел на ИВЛ и не выдержал. Беда для всех одна. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают. Странный вирус. Я одно только понял: чем больше мы о нем узнаем, тем меньше знаем», — признался актер. Он отметил, что тест на коронавирус у тестя был отрицательным.

«Он не дожил до своего 85-летия всего один месяц», — подчеркнул Харатьян. Актер добавил, что и у его отца диагностировали пневмонию.

«К счастью, у него легкая форма без температуры. Результат теста тоже отрицательный. Он дома и уже практически выздоровел. Буквально пять дней, как пропил антибиотики. Ему тоже почти 85 лет», — уточнил Харатьян.

Напомним, ранее от коронавируса умер единственный сын легендарной российской телеведущей Светланы Моргуновой.



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