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Шоу-бизнес

Единственный сын легендарной российской телеведущей умер от коронавируса

17:23 20 мая 2020
Свеча. Иллюстрация
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Единственный сын легендарной российской телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», мужчина долго занимался самолечением.

52-летний Максим Моргунов, заболев, решил не обращаться к врачам, а самостоятельно колол в живот гепарин и принимал противомалярийные препараты.

Он выходил на связь с близкими еще днем 19 мая. А вечером Светлана Моргунова звонила сыну, но он не взял трубку. Она заподозрила неладное и забила тревогу.

К Моргунову отправились друзья из соседнего подъезда, стучались в дверь, но им не открыли. С дачи срочно вызвали супругу Максима, но и она не смогла попасть в квартиру — дверь была заперта на щеколду.

Пришлось обращаться к спасателям, которые вскрыли дверь. Максима Моргунова нашли мертвым.

Напомним, что ранее от коронавируса умер российский режиссер и актер Иван Щеголев.

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