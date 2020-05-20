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Единственный сын легендарной российской телеведущей умер от коронавируса
Единственный сын легендарной российской телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса.
Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», мужчина долго занимался самолечением.
52-летний Максим Моргунов, заболев, решил не обращаться к врачам, а самостоятельно колол в живот гепарин и принимал противомалярийные препараты.
Он выходил на связь с близкими еще днем 19 мая. А вечером Светлана Моргунова звонила сыну, но он не взял трубку. Она заподозрила неладное и забила тревогу.
К Моргунову отправились друзья из соседнего подъезда, стучались в дверь, но им не открыли. С дачи срочно вызвали супругу Максима, но и она не смогла попасть в квартиру — дверь была заперта на щеколду.
Пришлось обращаться к спасателям, которые вскрыли дверь. Максима Моргунова нашли мертвым.
Напомним, что ранее от коронавируса умер российский режиссер и актер Иван Щеголев.1008
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