26.61 / 26.92 28.89 / 29.43
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Малюська попытался оправдаться за продажу собак на аукционе

11:13 21 мая 2020
собака
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Новость о том, что на торги выставили собак, конфискованных при аресте имущества должников, прокомментировал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, госисполнители вынуждены отбирать животных у их владельцев, выполняя решения судов. Однако, часто это идет на пользу животным, которых забирают у нерадивых хозяев.

Министр опубликовал фото собаки, которой, по его словам, «не повезло с хозяевами и не повезло с характером». В результате пес покусал прохожих. Суд владельца животного оштрафовал и постановил эту собаку конфисковать.

«Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новых нормальных хозяев не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание», — написал Малюська в Facebook.

Он отметил, что скоро на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).

В сети объяснения Малюськи пользователи не приняли.

Напомним, ранее народный депутат Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за коммуналку.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Перемышлянская ЦРБ

Под Львовом пострадавшую в ДТП врач отправил умирать домой

Дмитрий Харатьян

Шесть дней провел на ИВЛ и не выдержал: в семье Харатьяна случилось горе

Владимир Зеленский

Зеленский-шоумен спасает рейтинг Зеленского-президента, — Павел Казарин

Киевстар

Абоненты "Киевстар" остались без интернета: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер