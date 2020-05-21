Малюська попытался оправдаться за продажу собак на аукционе

Украина

Новость о том, что на торги выставили собак, конфискованных при аресте имущества должников, прокомментировал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, госисполнители вынуждены отбирать животных у их владельцев, выполняя решения судов. Однако, часто это идет на пользу животным, которых забирают у нерадивых хозяев.

Министр опубликовал фото собаки, которой, по его словам, «не повезло с хозяевами и не повезло с характером». В результате пес покусал прохожих. Суд владельца животного оштрафовал и постановил эту собаку конфисковать.

«Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новых нормальных хозяев не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание», — написал Малюська в Facebook.

Он отметил, что скоро на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).

В сети объяснения Малюськи пользователи не приняли.

Напомним, ранее народный депутат Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за коммуналку.

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