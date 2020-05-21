Происшествия

Устроил лабораторию прямо в квартире: во Львове патрульный изготавливал и продавал амфетамин

Во Львове следователи ГБР задержали сотрудника Управления патрульной полиции во время сбыта психотропного вещества. Ранее в Хмельницком СБУ разоблачила наркодилеров в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, львовский полицейский устроил лабораторию для изготовления амфетамина у себя в квартире.

Задержали его во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тысячи гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Киеве задержали мужчину с партией кокаина стоимостью 75 тысяч долларов США.

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